Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Три разведчика РФ заставили отступить спецназ ВСУ на запорожском направлении

Три разведчика РФ заставили отступить спецназ ВСУ на запорожском направлении

Группа из трех разведчиков 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» ВС РФ вынудила бросить свои позиции и отступить солдат 11-й бригады войск специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.

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