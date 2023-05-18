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Глава ВМС Британии испугался российских подлодок-«невидимок»

Глава ВМС Британии испугался российских подлодок-«невидимок»

Великобритании необходимо нарастить финансирование военного-морского флота из-за технического превосходства российских подлодок, которые являются «одними из самых бесшумных в мире», заявил глава британских ВМС адмирал Бен Ки, пишет The Times.

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