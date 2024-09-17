ВС РФ нанесли огневое поражение по опорному пункту ВСУ на правом берегу Днепра

Скриншот видео Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" в любое время суток выполняют огневые задачи по поражению фортификационных сооружений, складов снарядов, скоплений пехоты и бронетехники военнослужащих ВСУ и украинских националистов на правобережье Днепра.