В Приморье вручили паспорт гражданина РФ иностранцу, подписавшему контракт с Минобороны России

Во Владивостоке сотрудники приморской полиции в очередной раз вручили паспорт гражданина Российской Федерации уроженцу Самаркандской области Республики Узбекистан, заключившему годичный контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
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