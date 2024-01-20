Володин: Законопроект о конфискации за фейки о ВС РФ внесут в Госдуму 22 января

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с заявлением о том, что законопроект о конфискации имущества лиц, которые были осуждены за фейки, связанные с Вооруженными силами Российской Федерации, будет внесен в Госдуму в понедельник, 22 января.