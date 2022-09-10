Мирошник: Вся территория ЛНР контролируется союзными силами

Руководитель представительства Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник сообщил, что вся территория ЛНР пребывает под контролем Народных сил республики и Вооруженных сил России, киевский режим специально сеет панику.
Руководитель представительства Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник сообщил, что вся территория ЛНР пребывает под контролем Народных сил республики и Вооруженных сил России, киевский режим специально сеет панику.
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