Сергей Семак: «Нам не хватает нападающих»

Главный тренер «Зенита» ответил на вопросы журналистов перед матчем за Суперкубок России Чемпионы и обладатели Кубка России в субботу, 13 июля, в Волгограде сыграют с серебряным призёром чемпионата «Краснодаром» в матче открытия сезона, в котором будет разыгран Суперкубок России.