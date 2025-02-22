Космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днём защитника Отечества

Граждан России поздравили с Днём защитника Отечества космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС) и пожелали военнослужащим ВС РФ крепкого здоровья и вернуться домой с победой.
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