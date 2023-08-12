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Последняя мировая война: что ждет Россию после СВО

Последняя мировая война: что ждет Россию после СВО

  Трансгендерный спикер ВСУ вычеркнул русских из людей Совершенно наивно полагать, что вот сейчас наступление ВСУ окончательно выдохнется, пойдут серые унылые дожди, танки увязнут и остынут, Зеленский крякнется от передоза на фоне осенней депрессии, коллективный Запад надавит на Украину, да и на Россию надавит руками наших друзей, произойдут у нас территориальные приобретения, а у Киева — потери, которые ему придется терпеть вместе с денацификацией и демилитаризацией, и все кончится.

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