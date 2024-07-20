Источник: между «Зенитом» и «Галатасараем» существуют финансовые разногласия по Венделу

Стало известно, почему откладывается трансфер полузащитника «Зенита» Вендела в «Галатасарай». По информации Rixo Sports в соцсетях, российская сторона хочет, чтобы средства за игрока были переданы наличным расчётом из-за санкций на фоне политической ситуации в мире.
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