Источник: между «Зенитом» и «Галатасараем» существуют финансовые разногласия по Венделу

Стало известно, почему откладывается трансфер полузащитника «Зенита» Вендела в «Галатасарай». По информации Rixo Sports в соцсетях, российская сторона хочет, чтобы средства за игрока были переданы наличным расчётом из-за санкций на фоне политической ситуации в мире.