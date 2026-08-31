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Новости Липецка

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Суд назначил штраф жительнице Липецкой области за участие в незаконных банковских операциях

Суд назначил штраф жительнице Липецкой области за участие в незаконных банковских операциях

Жительнице Усманского округа предложили простой способ заработать: принимать деньги на свою банковскую карту и переводить их дальше по указанным счетам.

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