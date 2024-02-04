Текущие и перспективные задачи развития обсудили на V Пленуме Бобруйского райкома профсоюза работников АПК.

В работе пленума принимали участие и выступили в прениях Виталий Сидюк, председатель районного объединения профсоюзов, члены районного комитета, ревизионной комиссии Бобруйской районной профсоюзной организации работников АПК.
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