Китай всегда поддерживает улучшение межкорейских отношений -- МИД КНР

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Китай всегда поддерживает Корейскую Народно-Демократическую Республику /КНДР/ и Республику Корея /РК/ в улучшении их двусторонних отношений и призывает соответствующие стороны совместно обеспечивать мир и стабильность на Корейском полуострове.
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