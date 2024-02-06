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Китай

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Китай всегда поддерживает улучшение межкорейских отношений -- МИД КНР

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Китай всегда поддерживает Корейскую Народно-Демократическую Республику /КНДР/ и Республику Корея /РК/ в улучшении их двусторонних отношений и призывает соответствующие стороны совместно обеспечивать мир и стабильность на Корейском полуострове.

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