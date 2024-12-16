Россияне получат 11 дней отдыха на предстоящие новогодние праздники

Новогодние праздники продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Об этом в понедельник, 16 декабря, рассказала эксперт Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России Марина Лопатина.