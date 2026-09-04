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«Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай». Прямая трансляция: смотреть онлайн

«Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай». Прямая трансляция: смотреть онлайн

4 сентября «Галатасарай» сыграет с «Истанбул Башакшехир» в гостевом матче 4-го тура чемпионата Турции.

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