Эволюционная правда: почему биология ставит женщину на первое место

Эволюционная биология доказывает: женские организмы появились раньше мужских. От бесполого размножения до сложных репродуктивных систем — почему патриархат противоречит научным фактам и как гендерные роли стоит пересмотреть.
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