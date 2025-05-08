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Эволюционная правда: почему биология ставит женщину на первое место

Эволюционная биология доказывает: женские организмы появились раньше мужских. От бесполого размножения до сложных репродуктивных систем — почему патриархат противоречит научным фактам и как гендерные роли стоит пересмотреть.

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