В России предложили дать пенсионерам право на бесплатные лежаки на пляжах

Такую идею выдвинул депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов Депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов предложил закрепить на федеральном уровне право пенсионеров на бесплатное использование шезлонгов (лежаков) на пляжах.
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