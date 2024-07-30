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Петербургский дневник

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В России предложили дать пенсионерам право на бесплатные лежаки на пляжах

В России предложили дать пенсионерам право на бесплатные лежаки на пляжах

Такую идею выдвинул депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов Депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов предложил закрепить на федеральном уровне право пенсионеров на бесплатное использование шезлонгов (лежаков) на пляжах.

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Комментарии
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Виктор Магилинский
Очередная мудрая идея! Лучше бы пенсионерам зубы бесплатно протезировали, и не деревянным а нормальным материалом, и чтобы лечили нормально и бесплатно.
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