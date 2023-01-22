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Экс-глава МВД Венесуэлы Торрес освободился из-под ареста и покинул страну

Экс-глава МВД Венесуэлы Торрес освободился из-под ареста и покинул страну

Бывший министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Мигель Родригес Торрес, арестованный в 2018 году по подозрению в связях с ЦРУ США и обвиненный в подстрекательстве к госперевороту, заявил в своем блоге, что вышел на свободу и вылетел в Испанию.

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