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Компания из Абу-Даби стала владельцем подразделения ВАТ в России

Компания из Абу-Даби стала владельцем подразделения ВАТ в России

Компания BFI Holding из Абу-Даби стала собственником российского подразделения British American Tobacco (ВАТ), в состав портфеля которого входят одноразовые испарители Vuse, системы нагревания табака glo, а также сигареты Vogue, Dunhill, Lucky Strike, «Ява», Rothmans и Kent.

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