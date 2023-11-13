Компания из Абу-Даби стала владельцем подразделения ВАТ в России

Компания BFI Holding из Абу-Даби стала собственником российского подразделения British American Tobacco (ВАТ), в состав портфеля которого входят одноразовые испарители Vuse, системы нагревания табака glo, а также сигареты Vogue, Dunhill, Lucky Strike, «Ява», Rothmans и Kent.