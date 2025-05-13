Экс-генсек НАТО назвал «бесстыдством» территориальные претензии Трампа на Гренландию

КОПЕНГАГЕН (ИА Реалист). Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен жёстко раскритиковал Дональда Трампа за его претензии на Гренландию, назвав поведение президента США «бесстыдством».
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