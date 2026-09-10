В заброшенном храме в Михайловском округе отслужили молебен

В селе Глинки Михайловского округа на руинах Покровского храма состоялся молебен. Его возглавил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Маково иерей Сергий Куликов, который окормляет святыню.
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