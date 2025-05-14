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В Госдуму внесён законопроект о защите доходов участников СВО от раздела при разводе

В Госдуму внесён законопроект о защите доходов участников СВО от раздела при разводе

Документ, появившийся в базе Госдумы 12 мая, предлагает изменить Семейный кодекс РФ.Депутаты Государственной Думы Евгений Марченко и Александр Бородай внесли законопроект, запрещающий делить выплаты участникам специальной военной операции (СВО) при разводе.

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