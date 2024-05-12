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Экс-сотрудник СБУ: решение о водной блокаде Крыма Киев принял на высшем уровне

Экс-сотрудник СБУ: решение о водной блокаде Крыма Киев принял на высшем уровне

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) заявил, что решение о водной блокаде Крыма было принято на уровне властей в Киеве, при этом последствия такого шага совершенно не просчитывались правительством.

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