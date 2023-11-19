В Барнауле женщину убило сорванным ветром куском крыши дома

В Барнауле оторванный ветром кусок крыши убил женщину, по факту случившегося проводится проверка. Об этом 19 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника прокурора Алтайского края Марию Антошкину.
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