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Прохоркин отклонил предложения «Амура» и «Сибири» (Алексей Шевченко)

29-летний игрок недавно был обменян из СКА в «Сочи». В составе южан форвард провел только 27 минут, после чего контракт с ним был расторгнут.

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