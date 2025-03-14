Политика как он...
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Политика как она есть

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  • федор
    Этот нацистский скот сделает это . Пора бы уничтожать заводы по производству , как это прекрасно делает Израиль! Пора...Фридрих Мерц вско...
  • Yvan
    Дебильный опросник.Пока вы не уснули...
  • Александр Данилов
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Раскрыта предложенная Седоковой сумма за первое интервью после трагедии с бывшим мужем

Раскрыта предложенная Седоковой сумма за первое интервью после трагедии с бывшим мужем

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что ей предлагали 10 миллионов рублей за первое интервью после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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