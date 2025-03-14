Раскрыта предложенная Седоковой сумма за первое интервью после трагедии с бывшим мужем

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что ей предлагали 10 миллионов рублей за первое интервью после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
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