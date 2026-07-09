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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Джеймс: «Не хотел бы, чтобы НБА создавала отдельную лигу в Европе»

Лидер Евролиги по количеству набранных очков за всю историю Майк Джеймс считает, что НБА способна помочь развитию европейского баскетбола, однако не поддерживает идею создания отдельного турнира, который будет конкурировать с существующей системой.

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