ЦИК Беларуси получил документы о регистрации группы по выдвижению Лукашенко

В Центральную избирательную комиссию Белоруссии поступили документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом на пост президента страны, сообщили в ЦИК.
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