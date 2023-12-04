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Козенс о «Баффало»: «Против нас чересчур легко играть, мы слишком мягкие. Над нами как будто издеваются»

«Сэйбрс» набрали 22 очка в 25 играх и занимают 14-е место в Восточной конференции. Клуб не выходил в плей-офф с 2011 года.

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