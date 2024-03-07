В 16 белгородских селах пройдет досрочное голосование на выборах президента

БЕЛГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ, вызванное сложной оперативной обстановкой, пройдет с 10 по 14 марта в 16 поселениях Белгородского района Белгородской области, сообщила глава администрации Белгородского района Анна Куташова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии