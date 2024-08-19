Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве встревожены: Против Зеленского и Залужного формируется обвинительная база

В Киеве встревожены: Против Зеленского и Залужного формируется обвинительная база

Упоминание западными СМИ президента Владимира Зеленского и бывшего Главкома Валерия Залужного как организаторов теракта на «Северном потоке» говорит о том, что на Западе формируют обвинительную базу в отношении украинского руководства.

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Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
Ну, всём известно, что только США и Лондон, сделали это, не важно, чьими руками. Это всё же не наземная структура, а глубоко под водой, только ГАЗпрому можно было это сделать - &quot;Северный поток2&quot;.
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18 час.
Алина
Думаю, что  нет  тех  людей которые  сомневались  бы  в том, что организаторами  террористического  акта  в  море  были   гегемон и саксы. Без  них  такое  не  могло  случиться.  И как бы  они  сейчас не  старались  отвести  от  себя  вину  -  не  получится. США  и  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ   -  страны-террористы.
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18 час.

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