Упоминание западными СМИ президента Владимира Зеленского и бывшего Главкома Валерия Залужного как организаторов теракта на «Северном потоке» говорит о том, что на Западе формируют обвинительную базу в отношении украинского руководства.
В Киеве встревожены: Против Зеленского и Залужного формируется обвинительная база
Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
Ну, всём известно, что только США и Лондон, сделали это, не важно, чьими руками. Это всё же не наземная структура, а глубоко под водой, только ГАЗпрому можно было это сделать - "Северный поток2".
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18 час.
Алина
Думаю, что нет тех людей которые сомневались бы в том, что организаторами террористического акта в море были гегемон и саксы. Без них такое не могло случиться. И как бы они сейчас не старались отвести от себя вину - не получится. США и ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - страны-террористы.
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18 час.
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