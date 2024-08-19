В Киеве встревожены: Против Зеленского и Залужного формируется обвинительная база

Ну, всём известно, что только США и Лондон, сделали это, не важно, чьими руками. Это всё же не наземная структура, а глубоко под водой, только ГАЗпрому можно было это сделать - "Северный поток2".

Алина

Думаю, что нет тех людей которые сомневались бы в том, что организаторами террористического акта в море были гегемон и саксы. Без них такое не могло случиться. И как бы они сейчас не старались отвести от себя вину - не получится. США и ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - страны-террористы.