В России запустили промышленное производство реагентов для мРНК-вакцин

Первое в России промышленное производство компонентов, необходимых для создания мРНК-вакцин от вирусных, бактериальных инфекций и онкологических заболеваний, запустила группа компаний "Биосан" и "Биолабмикс" в Новосибирске.
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