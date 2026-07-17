КСИР атаковал американские радары в Омане в ответ на удары США

Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал американские радары в Омане. Удары стали ответом на действия США, начавшиеся с 8 июля, в ответ на обвинения в адрес Ирана из-за инцидентов с коммерческими судами в Ормузском проливе.
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