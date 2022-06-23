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«Спартак» не бойкотирует Суперкубок, Мане перешел в «Баварию», «Колорадо» в шаге от победы в Кубке Стэнли, поединок Загитовой с олимпийским чемпионом и другие новости

«Спартак» не бойкотирует Суперкубок, Мане перешел в «Баварию», «Колорадо» в шаге от победы в Кубке Стэнли, поединок Загитовой с олимпийским чемпионом и другие новости

Доброе утро, друзья! Врываемся с нашим традиционным дайджестом новостей 💃 1. Суперкубок все-таки состоится! «Спартак» не бойкотирует матч с «Зенитом – из уважения к славному прошлому клуба, «в котором хватало тяжких испытаний».

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