Жак Вильнёв: Правила Формулы 1 написаны очень плохо

СоцсетиЧемпион мира Формулы 1 сезона 1997 года Жак Вильнёв считает, что после Гран При Монако и аварии на первом круге с участием болида Red Bull и обеих машин Haas организаторам серии стоит задуматься об изменении правил.
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