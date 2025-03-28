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Разин о 3:2 от «Авангарда»: «Хорошая серия, мужская. Хоккей очень быстрый. По движению мы переиграли соперника, но у нас не шорт-трек. Пока фарт не на нашей стороне, но его надо заслужить»

Омский клуб победил «Металлург» (3:2 ОТ, 2-0 в серии) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина. – Сегодня мы игру проиграли, но ребята молодцы.

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