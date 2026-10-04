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Царьград

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Гавришко обвинила Мерца в угрозе жизням украинцев

Гавришко обвинила Мерца в угрозе жизням украинцев

Украинский историк Марта Гавришко критиковала визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев. Она заявила, что его действия приводят к эскалации конфликта и угрожают жизням украинцев.

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