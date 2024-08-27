Новая выплата для семей с детьми: эксперт Осаволюк рассказала кто сможет получить с 2026 года Ольга БезродняяС 2026 года для семей с детьми вводится новая льгота, которая позволит возвращать потраченные средства.
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