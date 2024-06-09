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Сегодня открылось сообщение между Анапой и Сочи на скоростных Кометах: остановка в Геленджике

Сегодня открылось сообщение между Анапой и Сочи на скоростных Кометах: остановка в Геленджике

Как сообщает перевозчик, в связи с ограничением перелетов в этом голу принято решение о продлении маршрута до Сочи: в этом году Кометы будут ходить не только между Анапой и Геленджиком, но и будут «долетать» до главного черноморского курорта России.

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