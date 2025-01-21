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Жилье, комфортная среда, дороги - Исаченко назвал приоритеты регионального развития Могилевской области.

Жилье, комфортная среда, дороги - Исаченко назвал приоритеты регионального развития Могилевской области.

Приоритеты регионального развития неизменны - жилье, комфортная среда, дороги. На эти направления региональной политики обратил внимание председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время встречи с активом региона.

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