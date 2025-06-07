Депутат парламента Киргизии назвал манкуртизмом снос памятника Ленину в Оше

Снос памятника основателю СССР Владимиру Ленину в Оше является проявлением невежества и манкуртизма, заявил депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев 7 июня в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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