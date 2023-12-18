Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима в Совете Федерации заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально атакуют медицинские учреждения в новых регионах России.
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