Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима в Совете Федерации заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально атакуют медицинские учреждения в новых регионах России.