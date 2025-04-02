Страна и люди
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Страна и люди

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В Конгрессе США предложили обязать Маска сдавать тест на наркотики

В Конгрессе США предложили обязать Маска сдавать тест на наркотики

Член палаты представителей США от демократов Майки Шерилл подготовила законопроект, который, если его примут, обяжет главу департамента эффективности правительства Соединенных Штатов (DOGE) Илона Маска и сотрудников его ведомства сдавать тесты на наркотики.

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