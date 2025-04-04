В пользу петербуржца взыскали почти пять миллионов рублей за коммунальную аварию

Квартира и находившееся в ней имущество оказались залиты горячей водой В Московском районе приставы помогли горожанину получить денежную компенсацию за залитие его квартиры кипятком, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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