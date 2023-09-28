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Около половины россиян готовы инвестировать на срок больше года

Около половины россиян готовы инвестировать на срок больше года

Около 50% россиян предпочитают долгосрочные инвестиции и накопления на срок больше года. У каждого пятого доля доходов от этих инструментов составляет 10-30% от ежемесячных поступлений, а 21% опрошенных впервые начали вкладывать или инвестировать в последние два года.

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