Около половины россиян готовы инвестировать на срок больше года

Около 50% россиян предпочитают долгосрочные инвестиции и накопления на срок больше года. У каждого пятого доля доходов от этих инструментов составляет 10-30% от ежемесячных поступлений, а 21% опрошенных впервые начали вкладывать или инвестировать в последние два года.