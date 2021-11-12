Сбежавшие из Крыма украинские адмиралы остались без жилья

Политическая экспертизаПолитикаСбежавшие из Крыма украинские адмиралы остались без жильяПокинувшие в 2014 Крым украинские военные до сих пор вынуждены жить в отелях Министерства обороны Украины.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр 24 Что-то не верится,что адмиралы не наворовали себе денег на квартиру. Просто проживание в отелях,скорее всего,за счёт министерства обороны,т.е. на халяву. А халява - самое сладкое слово. А для хохлов тем более.Ответить17 час.
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