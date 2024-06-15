Кейт Миддлтон объявила о значительном прогрессе в борьбе с раком и готовится к возвращению на публичные мероприятия

Супруга наследного принца Великобритании, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон объявила о значительном прогрессе в борьбе с раком и намерена принять участие в публичном мероприятии - военном параде, который состоится в честь дня рождения короля Карла III.
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