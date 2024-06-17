Минобороны РФ: За ночь силы ПВО сбили шесть дронов над тремя регионами России

Противник пытался атаковать объекты на территории Липецкой, Воронежской и Белгородской областейВ ночь на 17 июня системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты шесть дронов самолетного типа: три в Липецкой области, два — в Воронежской, и один — в Белгородской.
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