Минобороны РФ: За ночь силы ПВО сбили шесть дронов над тремя регионами России

Противник пытался атаковать объекты на территории Липецкой, Воронежской и Белгородской областейВ ночь на 17 июня системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты шесть дронов самолетного типа: три в Липецкой области, два — в Воронежской, и один — в Белгородской.