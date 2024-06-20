Маск возмутился тратой денег американцев на план Байдена по доступу к интернету

REUTERS/Gonzalo Fuentes Американский бизнесмен, один из богатейших людей мира, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выразил возмущение из-за программы президента США Джо Байдена объемом 42,5 миллиарда долларов, направленной на обеспечение доступа жителей страны к высокоскоростному интернету.