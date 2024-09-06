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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» о росте потолка зарплат: «Подняли потолок – подняли пол, должна быть синхронность. Если поднять только потолок, получим неравенство»

Потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пол – 450 миллионов рублей. «Очень просто разрушить все хорошее.

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